Поездка Путина на саммит БРИКС под вопросом из-за ордера Гааги и бунта Пригожина — СМИ 13 июля, 17:49 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а также данный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина вызывают определенные опасения у Кремля, сообщает The Moscow Times.

В частности, из-за опасений повторения внутренней дестабилизации и потери власти, а также риска быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, Кремль до сих пор не может принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.

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По данным издания, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС. Такой ход позволил бы России послать сигнал оппонентам на Западе, что Путин не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Как рассказал источник The Moscow Times, ряд неудач последних месяцев заставил Путина испытывать неуверенность и сомнения.

«В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый — с Путиным. Второй — опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников» , — пишет издание.

Следующий саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве несмотря на полномасштабное вторжение Кремля в Украину, пройдет в Йоханнесбурге 22−24 августа.

В саммитах БРИКС обычно принимают участие лидеры пяти стран. Если Макрон получит приглашение, он станет первым западным лидером, который примет участие в саммите.