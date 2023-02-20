Байден отправился в Украину «под покровом темноты», его поездку держали в секрете сутки — CNN

20 февраля, 15:01
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Джо Байден (Фото:Офис президента)

Джо Байден (Фото:Офис президента)

Президент США Джо Байден отправился в Украину «под покровом темноты». Его поездку держали в секрете сутки из соображений безопасности, сообщает CNN.

По информации телеканала, Air Force One вылетел из объединенной базы Эндрюс «под покровом темноты» в 04:15 утра по восточному времени в воскресенье (11:15 по Киеву). Репортерам на борту самолета не разрешалось носить с собой свои гаджеты.

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Публичный график Байдена не отображал поездку в Киев, и официальные лица Белого дома неоднократно заявляли, что визит в Украину не планируется.

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В субботу вечером перед отъездом Байден отправился поужинать с женой в Вашингтоне. Его больше не видели на публике до прибытия в Киев в понедельник утром.

Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост.

https://www.youtube.com/watch?v=MopFQMDRZLg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Джо Байден Украина Война России против Украины

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