Подоляк назвал условие личного присутствия Зеленского на саммите G20, в Кремле отреагировали 9 августа, 13:29 По словам Подоляка, Владимир Зеленской может поехать на саммит G20, если там будет Путин (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В интервью ВВС Украина он подчеркнул, что решение о личном присутствии Зеленского будет решаться конкретно ближе к проведению саммита.

«Если (на саммите) будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться», — пояснил советник главы Офиса президента.

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Вместе с тем, Подоляк уточнил, что Зеленский считает необходимым находиться на территории Украины во время войны, тем более что онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

Советник главы ОПУ также высказал мнение, что получение Россией юридического статуса «страны-спонсора терроризма» либо «страны-террориста» существенно ограничит возможности для формального присутствия Москвы «на любых саммитах и ​​любых переговорах».

В Кремле молниеносно отреагировали на слова Подоляка о возможности поездки Зеленского на саммит G20.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил пропагандистским СМИ, что пока предпосылок для встречи Зеленского и Путина нет.

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

В начале июля прошел саммит глав МИД стран G20, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

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