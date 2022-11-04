Путин не принял окончательного решения по поводу поездки на саммит G20 — президент Индонезии 4 ноября, 13:00 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в саммите лидеров G20, который пройдет на индонезийском острове Бали.



Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Голос Америки.

Видодо рассказал, что Путин сообщил ему в телефонном разговоре в среду, что его приезд на двухдневный саммит все еще находится под вопросом.

Видео дня

«Он хочет приехать, но пока не может принять решение», — отметил президент Индонезии.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Зеленского. Тот говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

Сам Зеленский вскоре заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин.

Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, заявлял, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.