В РФ жалуются на массовые поджоги военкоматов россиянами: обвинили Украину 8 августа, 13:34 В РФ массово поджигают военкоматы (Фото:Mash)

Силовые структуры страны-агрессора РФ жалуются на массовые поджоги военкоматов в стране россиянами. В подстрекательстве традиционно обвинили «мошенников из Украины».

В российском МВД утверждают, что некие «аферисты» сообщают о якобы подозрительных переводах с банковских счетов россиян, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников.

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После этого россиянам якобы сообщили, что их деньги пытаются похитит и ест вариант «отомстить аферистам».

Затем неизвестные якобы требуют совершить поджог военкоматов.

В генпрокуратуре РФ заявили, что все звонки якобы поступали с территории Украины.

Там также напомнили, что такие действия россиян могут быт расценены как теракт или диверсия.

Случаи поджогов военкоматов в РФ участились после того. как кремлевский режим объявил мобилизацию в сентябре прошлого года на фоне огромных потерь оккупационной армии России в войне против Украины.

С конца июля в РФ зафиксированы десятки случаев поджогов.

2 августа росСМИ сообщали, что в России за сутки пытались поджечь не менее 20 военкоматов. Также инциденты зафиксированы в оккупированном Крыму.



