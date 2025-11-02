Россия вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить Посейдоны

В России спустили на воду тяжелый атомный ракетный подводный крейсер Хабаровск. Церемония состоялась на предприятии Севмаш в Северодвинске, недалеко от границы с Финляндией.

Об этом сообщает министерство обороны России.

Российские пропагандисты утверждают, что новая подводная лодка якобы способна перевозить до 12 беспилотных ядерных торпед Посейдон. В России заявляют, что эти системы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора Андрей Белоусов отметил на церемонии спуска Хабаровска, что это позволит «успешно решить задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защиты ее интересов в различных районах Мирового океана».

Он также добавил, что крейсеру «еще предстоит пройти цикл морских испытаний».

Крейсер Хабаровск предназначен для дальних стратегических операций и может базироваться в открытом океане, выполняя задачи как часть ядерного арсенала России.

Инфографика: NV

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США, «учитывая испытательные программы других стран». Он также заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний сейчас является «уместным».