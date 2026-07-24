Утечка газа из газопровода Северный поток-2 в Балтийском море, 27 сентября 2022 года (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Суд над украинцем Сергеем Кузнецовым, которого Германия обвиняет в подрыве газопроводов Северный поток и Северный поток-2, начнется в немецком Гамбурге ориентировочно 26 октября.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщило Суспільне со ссылкой на информацию украинского адвоката Кузнецова Николая Катеринчука.

«Судья звонил немецким адвокатам Сергея, и они согласовали предварительную дату», — сказал Катеринчук.

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Он также отметил, что судья продлил сроки, в течение которых защита Кузнецова должна представить свою позицию относительно обоснованности обвинительного акта. Соответствующий документ защита должна предоставить до 21 августа.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили в взрывах Россию, а Москва, со своей стороны, обвиняла «англосаксов» и отрицала свою причастность.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года немецкие издания Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордера на арест шести граждан Украины.

30 сентября 2025-го польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в городе Прушкув задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Сергея Кузнецова, которого также подозревают в подрыве, задержали в Италии летом 2025 года, а осенью того же года экстрадировали в Германию.

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1 июля 2026 года Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову. По версии следствия, он возглавлял группу из семи человек, которая в сентябре 2022 года подорвала трубопроводы на дне Балтийского моря.

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Также немецкая сторона заявила о так называемом украинском «государственном следе» в деле о подрыве российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

9 июля в Офисе генерального прокурора сообщили, что на данный момент следствие не установило никаких доказательств причастности Украины, ее органов власти или должностных лиц к подрыву Северных потоков.