В Польше взяли под стражу украинца, которого Германия подозревает в причастности к подрыву Северного потока

Варшавский суд в среду, 1 октября, отправил на семь дней под стражу украинца, которого в Германии подозревают в причастности к подрыву газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает RMF24.

В течение недели польской прокуратуре должны прислать соответствующую переведенную документацию, после чего следователи будут готовить и, возможно, поддержат ходатайство о выдаче украинца Владимира З. Германии, сказано в материале.

Адвокат украинца заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

В то же время судья отметила, что применение меры пресечения на начальном этапе необходимо, но не обязательно приведет к дальнейшей изоляции или экстрадиции обвиняемого.

Как сообщает RMF24, во вторник, 30 сентября, Владимира З. допросили в окружной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, которые выдвинула Германия.

RMF24 также сообщила об обстоятельствах задержания украинца. Как выяснил журналист радиостанции, Владимир З. вместе с женой и детьми уже три года проживает в польском городе Прушкув, что недалеко от Варшавы.

Когда более года назад немецкий суд выдал европейский ордер на арест мужчины, он выехал в Украину. Через некоторое время Владимир З. вернулся в Польшу. Однако, когда именно это произошло, неизвестно, поскольку он не пересекал украинскую границу с Польшей, а, скорее всего, въехал в Польшу через Словакию, где нет пограничного контроля.

В Польше он решил приобрести недвижимость. Для этого ему, как иностранцу, необходимо было пройти проверку. Когда документы мужчины попали в соответствующий департамент Министерства внутренних дел, местные чиновники обнаружили, что Владимира разыскивают на основании немецкого европейского ордера на арест. Чиновники сообщили об этом в полицию, которая в свою очередь приняла меры для ареста, говорится в материале.

Ранее 30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток.

В немецкой службе считают, что мужчина непосредственно участвовал в подрыве газопровода.

По данным следствия, Владимир, который якобы является инструктором по дайвингу, в сентябре 2022 года приплыл на яхте из немецкого Ростока в Балтийское море, а затем погрузиться под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил "англосаксов" и отрицал свою причастность.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.

Инфографика: NV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.