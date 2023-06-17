В НАТО создали центр для защиты подводных трубопроводов из-за беспокойства о диверсиях со стороны России 17 июня, 08:50 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

В НАТО запустили новый центр для защиты подводных трубопроводов и кабелей после нерасследованной атаки на Северные потоки, поскольку растет беспокойство относительно угроз со стороны России, сообщает Associated Press.

В Альянсе обеспокоены, что Россия картографирует важную для энергетики и интернета западную инфраструктуру в водах вокруг Европы.

Генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, который возглавляет группу по защите морской инфраструктуры заявил, что угроза растет.

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«Российские корабли активно картографировали нашу критическую подводную инфраструктуру. Есть повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада», — сказал он.

НАТО считает, что важно ловить диверсантов, во время подготовки возможных атак.

«Чтобы поддержать центр, союзники решили создать сеть критически важной подводной инфраструктуры, которая объединит НАТО, союзников и участников частного сектора. Это поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах», — сказал Вирманн.

После диверсии на Северных потоках НАТО увеличило свое присутствие в Балтийском и Северном морях, имея десятки кораблей при поддержке морских патрульных самолетов и подводного оборудования.

Около 8000 км нефте- и газопроводов пересекают только Северное море, и системы, сети и электросети невозможно наблюдать круглосуточно.

«Мы не сможем увеличить присутствие НАТО также на этих тысячах километров подводной инфраструктуры, но мы можем быть лучше в сборе разведданных, обмене информацией, соединении точек, потому что в частном секторе также есть много информации о движении кораблей и морском наблюдении, — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Взрывы на российских газопроводах — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах.

Накануне издание The Washington Post заявило, что администрация президента США Джо Байдена якобы знали о плане уничтожения Северных потоков с участием украинских военных.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

О подозрении в совершении преступления пока никому не сообщено.

Ранее западные СМИ сообщали, что ЦРУ в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах Северный поток после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана.

14 июня Шведское радио сообщало, что расследование взрывов на Северных потоках приближается к завершающей фазе и есть надежда, результаты будут известны уже этой осенью.