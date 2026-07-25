«В тюрьме его называли Джеймсом Бондом». Адвокат подозреваемого по делу Северных потоков заявил, что Кузнецов должен быть оправдан

Адвокат украинца Сергея Кузнецова , которого немецкое следствие подозревает в причастности к взрывам на газопроводах Северный поток, заявил, что его подзащитного должны оправдать, иначе это стало бы «позором для любой системы правосудия».

Об этом Никола Канестрини рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Защитник отметил, что регулярно навещал Кузнецова во время его пребывания под стражей в Италии. Он передавал ему новости и письма со словами поддержки, в частности из Украины. Среди них были и детские рисунки — один из них, с изображением радуги, украинец, по словам адвоката, забрал с собой после перевода в Германию.

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Канестрини рассказал, что во время визитов к украинцу в итальянскую тюрьму сотрудники учреждения шутили между собой через решетку: «Позовите Джеймса Бонда».

«У меня еще никогда не было такого клиента, который бы так спокойно воспринял эту ситуацию. Иногда мне казалось, что он держит всё под контролем. […] Я восхищаюсь тем, какую стойкость он проявил в этот сложный момент, ведь мы все должны исходить из того, что он невиновен», — рассказал о нем адвокат.

По мнению защитника, суд в Германии должен оправдать украинца, поскольку это, по его словам, будет единственным справедливым решением. В то же время возможный обвинительный приговор он назвал недопустимым.

«Во время российско-украинской войны — то есть во время российского вторжения — безусловно, происходили ужасные вещи. Это и повсеместные изнасилования, и похищения детей, и вплоть до резни в Буче — убийств мирных жителей с особой жестокостью. Действительно ли мы можем смириться с тем, что первым вероятным военным преступником стал именно тот клиент, который прекратил поставки энергоносителей? Справедливо ли это?» — говорит адвокат.

24 июля Суспільне со ссылкой на украинского адвоката Николая Катеринчука, представляющего интересы Кузнецова, сообщило, что суд над Сергеем Кузнецовым начнется в немецком Гамбурге ориентировочно 26 октября.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

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Польша и Украина обвинили в взрывах Россию, а Москва, со своей стороны, обвиняла «англосаксов» и отрицала свою причастность.

В феврале 2024 года датские правоохранительные органы закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года немецкие издания Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордера на арест шести граждан Украины.

30 сентября 2025 года польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в городе Прушкув задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Сергея Кузнецова, которого также подозревают в подрыве, задержали в Италии летом 2025 года, а осенью того же года экстрадировали в Германию.

1 июля 2026 года Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову. По версии следствия, он возглавлял группу из семи человек, которая в сентябре 2022 года подорвала трубопроводы на дне Балтийского моря.

Также немецкая сторона заявила об украинском «государственном следе» в деле о подрыве российских газопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2.

9 июля в Офисе генерального прокурора сообщили, что на данный момент следствие не установило никаких доказательств причастности Украины, ее органов власти или должностных лиц к подрыву Северных потоков.