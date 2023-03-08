Сейчас нет доказательств причастности определенной страны к подрывам Северных потоков — WP

8 марта, 06:38
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Утечка газа после авариях на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Утечка газа после авариях на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Разведки Европы и США не перехватывали сообщений российских или украинских официальных лиц, которые позволили бы доказать их причастность к подрывам газопроводов Северный поток в сентябре 2022 года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в последнее время появляются доказательства того, что подрыв Северных потоков могла совершить проукраинская группа, которая действовала без ведома правительства Украины.

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Источники WP назвали маловероятным то, что в правительстве Украины могли санкционировать подрыв Северных потоков. При этом у спецслужб есть доказательства того, что проукраинские лица или организации обсуждали возможность подрыва газопроводов до того, как это произошло. Источники WP отметили, что сообщения об этом обнаружили только после того, как западные спецслужбы начали расследовать подрыв Северных потоков.

По информации WP, у спецслужб также есть данные о возможной причастности России к произошедшему. По словам собеседников WP, за несколько недель до взрывов рядом с местами, где были повреждены газопроводы, были обнаружены российские военные корабли.

При этом, как пишет WP, у спецслужб до сих пор нет улик, которые позволили бы связать с подрывом конкретную страну. В Белом доме также с осторожностью относятся к информации о возможном участии украинских диверсантов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Северный поток Северный поток 2

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