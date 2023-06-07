Зеленский обратился к миру после подрыва Каховской ГЭС: Мы должны остановить российское зло 7 июня, 01:47 Владимир Зеленский обратился к миру (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, совершили самое большое преступление экоцид за последние десятки лет. Страна-терорист таким образом шантажирует мир.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения.



Зеленский в обращении к мировому сообществу сообщил, что Россия намеренно уничтожила дамбу Каховской ГЭС. Во-первых, для шантажа мира, во вторых, чтобы использовать наводнение как оружие.

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«Мы должны остановить российское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что террор карается миром», — подчеркнул президент.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.