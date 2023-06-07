Спецслужбы Британии изучают подробности подрыва Каховской ГЭС — Сунак 7 июня, 06:26 Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Британские спецслужбы устанавливают все подробности подрыва Каховской ГЭС. Они должны выяснить, «кто именно стоит за подрывом плотины».

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет Sky News.



«Если будет доказано, что это произошло преднамеренно, то это будет, я думаю, крупнейшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и просто продемонстрирует новые минимумы, которые мы увидели бы от российской агрессии», — сказал Сунак.

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По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны.

«Мы уже видели подобные случаи в этой войне, но еще слишком рано говорить о чем-то определенно», — добавил он

Премьер-министр также сообщил, что Британия немедленно отреагировала на это нападение, предложив Украине гуманитарную помощь.

«Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста в реагировании на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить ресурсы, чтобы, в частности, помочь гуманитарному реагированию и эвакуации в этом районе», — добавил он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

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Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ