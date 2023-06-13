Латвия отправит Украине дополнительную помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС 13 июня, 22:27 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Латвия решила отправить гуманитарную помощь Украине, которая необходима для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления части Херсонской области.

Об этом говорится в решении правительства Латвии, сообщает LSM.lv.

Пакет гуманитарной помощи оценивается в примерно 430 тысяч евро. В него входят электрогенераторы, компрессоры, насосные станции, спасательные жилеты, спальные мешки, трубы, мотопомпы, водолазные перчатки, ботинки, квадроциклы и другое оборудование, которое будет отправлено в Украину.

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Подрыв Каховской ГЭС нанес значительный ущерб региону, людям и инфраструктуре. Гуманитарная помощь будет предоставлена Государственной пожарно-спасательной службой Латвии, а одеяла и резиновые сапоги — из государственного материального резерва.

«Финансирование гуманитарной помощи будет выделено из государственного бюджета на непредвиденные расходы. Ожидается, что общие предполагаемые расходы на восстановление материальных ресурсов в следующем году составят 433 119 евро, а транспортные расходы предварительно оцениваются в 20 000 евро в этом году», — пишет издание.

Ранее правительство Латвии согласилось выделить 200 000 евро на помощь Украине в преодолении экологического и гуманитарного кризиса.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.