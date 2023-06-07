Немедленный ответ. ЕС отправляет Украине помощь после подрыва Каховской дамбы

7 июня, 14:48
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ЕС отправит Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС отправит Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине помощи после подрыва Каховской ГЭС. Первыми странами ЕС, которые отправят помощь, стали Литва, Германия и Австрия. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«В качестве немедленного ответа ЕС уже направляет помощь через свой Механизм гражданской защиты благодаря первым предложениям от Германии, Австрии и Литвы», — сообщили в Еврокомиссии.

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Сообщается, что Германия отправит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия — 20 емкостей для воды и 10 буровых насосов, которые уже направляются в Украину. Кроме того, Литва и Германия отправят палатки, кровати и одеяла.

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«Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает прямую связь с украинскими экстренными службами для мониторинга точных потребностей на местах и готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе новых потребностей», — говорится в заявлении.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее страна направит гуманитарную помощь Украине, пишет LRT.

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«Мы понимаем, что это действительно очень сложная ситуация, мы должны сделать все, чтобы помочь нашим украинским друзьям и братьям», — сказала журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, Литва предоставит 30 палаток, 240 раскладушек и финансовую поддержку в размере 50 тыс. евро.

По словам министра, страна готовится к возможному увеличению потока беженцев из Украины.

Президент США Джо Байден также отреагировал на подрыв Каховской ГЭС армией РФ. Он пообещал поддерживать Украину.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

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В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

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Государственное агентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС населенным пунктам, где возникли проблемы с водой.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Еврокомиссия Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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