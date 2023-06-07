Немедленный ответ. ЕС отправляет Украине помощь после подрыва Каховской дамбы 7 июня, 14:48 ЕС отправит Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине помощи после подрыва Каховской ГЭС. Первыми странами ЕС, которые отправят помощь, стали Литва, Германия и Австрия. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«В качестве немедленного ответа ЕС уже направляет помощь через свой Механизм гражданской защиты благодаря первым предложениям от Германии, Австрии и Литвы», — сообщили в Еврокомиссии.

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Сообщается, что Германия отправит 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия — 20 емкостей для воды и 10 буровых насосов, которые уже направляются в Украину. Кроме того, Литва и Германия отправят палатки, кровати и одеяла.

«Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает прямую связь с украинскими экстренными службами для мониторинга точных потребностей на местах и готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе новых потребностей», — говорится в заявлении.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее страна направит гуманитарную помощь Украине, пишет LRT.

«Мы понимаем, что это действительно очень сложная ситуация, мы должны сделать все, чтобы помочь нашим украинским друзьям и братьям», — сказала журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, Литва предоставит 30 палаток, 240 раскладушек и финансовую поддержку в размере 50 тыс. евро.

По словам министра, страна готовится к возможному увеличению потока беженцев из Украины.

Президент США Джо Байден также отреагировал на подрыв Каховской ГЭС армией РФ. Он пообещал поддерживать Украину.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Государственное агентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС населенным пунктам, где возникли проблемы с водой.