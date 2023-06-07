Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС 7 июня, 00:04 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими военными. Он пообещал поддерживать Украину.

Ему задали вопрос о том, что он может сказать России по поводу подрыва Каховской ГЭС.



«Мы не оставим. Мы поможем Украине», — ответил Байден.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что США пока не знают точно, что произошло с плотиной Каховской ГЭС.

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Ранее СМИ сообщали, что у США есть разведданные, которые говорят о том, что именно Россия подорвала Каховскую ГЭС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ