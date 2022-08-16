«Они будут воевать». Появились подробности ранее не опубликованного разговора Уоллеса и Шойгу — The Washington Post 16 августа, 22:54 Бен Уоллес и Сергей Шойгу в Москве, 11 февраля 2022 года (Фото:Минобороны России)

11 февраля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу — за почти две недели до полномасштабного вторжения РФ.

Во время встречи Шойгу убеждал иностранного коллегу, что Россия не нападет на Украину, сообщает The Washington Post.

Авторы материала рассказывают, что Уоллес во время своего визита хотел еще раз спросить Шойгу и представителей РФ о переговорах относительно требований Путина о расширении НАТО и деятельности альянса в Восточной Европе. По его словам, россияне не проявили интереса к теме.

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Тогда британский министр предупредил Шойгу, что Россия столкнется с яростным сопротивлением, если вторгнется в Украину.

«Я знаю украинцев, я был в Украине пять раз и они будут воевать. Моя мать украинка», — сказал Уоллес Шойгу. На что получил ответ: «Все это часть нашей страны», — пишут авторы.

Тогда Уоллес затронул вопрос о возможности введения санкций против России. На что Шойгу ответил: «Мы можем страдать как никто другой». Шойгу заявил, что Россия не может мириться с западным курсом Украины и никак не принимал «откатные предложения» британцев, которые они пытались предложить. Когда же британская делегация собиралась уходить, Шойгу обратился к Уоллесу.

Журналисты приводят слова британского министра: «Он посмотрел мне в глаза и сказал — у нас нет планов вторгаться в Украину». По мнению Уоллеса, слова Шойгу «показывают на сколько это было ложью», — пишут авторы материала.

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