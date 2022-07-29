Госдеп о переговорах Блинкена с Лавровым: Хотим передать жесткий месседж по поводу попыток аннексировать часть Украины

29 июля, 07:16
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепе США раскрыли детали будущих переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс, Блинкен планирует передать российскому министру «жесткий месседж» о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать Россию.

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Он подчеркнул, что из Москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра Лаврова о «расширении географии» планов России на территории вне оккупированного Донбасса.

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Накануне Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с Лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля. В Госдепе тогда сообщили, что Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Сергей Лавров Энтони Блинкен Война России против Украины

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