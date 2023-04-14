Секретные данные США: подразделения российского спецназа потеряли до 95% бойцов в Украине, на восстановление понадобится десять лет 14 апреля, 11:32 Тело российского солдата под Бахмутом (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Подразделения российского спецназа потеряли до 95% бойцов в войне России против Украины, на восстановление боеспособности понадобится десять лет, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы американских военных из масштабной утечки.

Российское командование использовало военных спецподразделений в прямых боевых столкновениях с украинской армией. В этих боях они понесли большие потери, из-за чего значительно сократилась возможность использовать спецназ в секретных «неконвенциональных» операциях.

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В данных сказано, что силы спецназа РФ предназначены для скрытных действий в тылу. Но в начале войны российские командиры решили использовать спецназ на фронте, чтобы поддержать темп наступления, а также потому, что не доверяли «обычным» подразделениям, считают авторы документов.

Потери спецназовцев аналитики оценивали, в частности, на основе спутниковых снимков баз дислокации подразделений. По их данным, три бригады спецназа, участвовавшие в боях в Украине, потеряли 90−95% личного состава. В 346-й бригаде спецназа ГРУ из 900 человек осталось 125. Из пяти бригад, вернувшихся из Украины летом прошлого года, четыре понесли «значительные потери».

Еще одно подтверждение большого количества убитых и раненых — потери в технике. Так, 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла больше половины бронеавтомобилей Тигр.

В данных говорится, что для того, чтобы вернуть боеспособность подразделений спецназа на довоенный уровень, потребуется десять лет.

Из-за больших потерь российское командование будет вынуждено ограничить проведение секретных операций не только в Украине, но и по всему миру.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

NYT сообщала, что Тейшейра был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков, которых объединяла «любовь к оружию, расистским мемам и видеоиграм», писала газета.

Один из участников чата сказал журналистам, что информацию слил «лидер» группы, которого он назвал OG, и подтвердил, что у того был доступ к разведданным благодаря работе. По словам участников чата, OG — «христианин и противник войны», который «хотел рассказать друзьям, что творится в мире». В Пентагоне назвали утечку «преднамеренным преступным деянием».