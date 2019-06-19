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Подозреваемый в уничтожении MH17 назвал обвинения «бредом» и отказался давать показания

Вчера, 19:42
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Подозреваемый в уничтожении MH17 назвал обвинения «бредом» и отказался давать показания - фото

Bellingcat

Отставной российский офицер Сергей Дубинский (по центру) занимался перевозкой Бука

Российский офицер в отставке Сергей Дубинский с позывным Хмурый, подозреваемый в крушении малайзийского Boeing на Донбассе, отрицает предъявленные ему обвинения.

Об этом он заявил в комментарии Русской службе Би-би-си.

Дубинский, который в первые месяцы боевых действий на Донбассе возглавлял «службу контрразведки ДНР», назвал обвинения «бредом» и отказался сотрудничать с Международной следственной группой и дать свои показания.

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки Бук] - это из области даже не фантастики », — заявил Дубинский.

Он также опроверг сообщения о причастности его бывших подчиненных Олега Пулатова и Леонида Харченко к крушению пассажирского самолета. По его словам, «не в компетенции начальника контрразведки передавать (а уж тем более — отдавать) приказы» о пуске ракеты из ЗРК Бук.

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Дубинский отметил, что в день крушения самолета он находился в оккупированном Донецке, а не рядом с местом трагедии. Он заявил, что находился в Донецке с утра 17 июля по утро 27 июля 2014 года.

«Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных „черных ящиков“, которые были затем [не вскрывая] отправлены Бородаю [первый главарь террористов „ДНР“, российский политтехнолог Александр Бородай]. Будь я злодеем — имел все возможности их уничтожить или привести в негодность», — сказал он.

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, предположительно, была выпущена ракета, уничтожившая Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Сергей Дубинский MH17

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