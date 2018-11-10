10 ноября 2018, суббота

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ австрийский полковник признал вину – СМИ

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Министерство обороны Австрии
Фото: Die Zeit

Министерство обороны Австрии

Экс-полковник Вооруженных сил Австрии, который подозревается в работе на российскую разведку, дал признательные показания, сообщает газета Die Presse со ссылкой на министерство обороны Австрии.

Отмечается, что военный признался в получении 300 тысяч евро от РФ за шпионаж.

По информации издания, полковник работал в центральном аппарате минобороны Австрии, однако занимал там не очень высокую должность.

Сообщается, что военный не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, однако мог сообщить в РФ об отношениях между высокопоставленными австрийскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что австрийский экс-полковник передавал Москве данные по НАТО.

Напомним, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.

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