«До осени — зимы все будет парадоксально». Подоляк заявил, что война не остановится по линии разграничения

1 июня, 18:53
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война не остановится по линии разграничения, поскольку оккупированные регионы не хотят жить в «русском мире».

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом „русском мире“ жить», — сказал он в интервью Интерфакс Украина.

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Подоляк добавил, что, по мнению Банковой, война должна идти по сценарию Украины, учитывая количество украинцев, которые пострадали из-за военных преступлений России.

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«До осени — зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства», — отметил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Офис президента Украины Михаил Подоляк

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