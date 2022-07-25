Подоляк назвал визит Лаврова в Африку «квинтэссенцией российского садизма» 25 июля, 17:47 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поездка главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова в Африку — это «квинтэссенция российского садизма».



«Поездка Сергея Лаврова в Африку – это квинтэссенция российского садизма. Сначала устраиваешь искусственный голод, потом приезжаешь "похлопать по плечу". Одной рукой подписываешь Стамбульскую инициативу, другой – обстреливаешь порт Одессы. Вербуешь в свою армию мусульман, но обстреливаешь мечети в Украине», - написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, хотят в Москве или нет, но украинское зерно поступит в мир.

«Мы как никто не знаем, что такое искусственный голод, прописанный сценаристами в Кремле, поэтому ответственно выполняем соглашения. Все, что нужно сделать России — перестать врать и начать выполнять обязательства, взятые на себя в Стамбуле», — заявил он.

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

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