«Следует осознать реальность». России не помогут ни панические поиски снарядов, ни тотальная мобилизация — Подоляк

27 декабря, 12:25
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стране-агрессору РФ следует «осознать реальность».

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни тайные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут... России следует осознать реальность", - говорится в его сообщении в Twitter во вторник, 27 декабря.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1607673173255852032

По его словам, Украина до конца проведет демилитаризацию РФ, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий.

«Молча ждите финала…», — написал он.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российская оккупационная армия столкнулась с нехваткой разных боеприпасов. Теперь Кремль ищет советские снаряды по всему миру.

https://www.youtube.com/watch?v=gdXPnSJpt7k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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