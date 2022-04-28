«Мир это право признает». Украина будет защищать себя любыми способами, в том числе ударами по складам и базам российских убийц — Подоляк 28 апреля, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам страны-агрессора России.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан», — написал он.

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По словам Подоляка, Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц.

«Мир это право признает», — сказал он.

27 апреля губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в районе местного села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Ирмино Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации, прогремели взрывы на складе боеприпасов.

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