«Президента убивают на глазах». Украина готова принять Саакашвили и обеспечить ему безопасность и лечение — Подоляк 20 декабря, 15:29 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова принять экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему безопасность и лечение.

По его словам, "невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь".

«Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter во вторник, 20 декабря.

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У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

По состоянию на сегодня президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.