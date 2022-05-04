«Нет никакой войны с США и НАТО». Россия воюет только с Украиной и тотально получает по зубам — Подоляк 4 мая, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия воюет только с Украиной и нет никакой войны с США, НАТО, Западом.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь», - написал он.

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Подоляк добавил, что Россия уже 69 дней пытается убить Украину.

"И тотально получает по зубам", - написал он.

По данным Генштаба Украины, по состоянию на 4 мая с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24,5 тысяч своих солдат.

Также оккупанты потеряли более 7000 единиц техники.



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