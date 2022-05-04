«Нет никакой войны с США и НАТО». Россия воюет только с Украиной и тотально получает по зубам — Подоляк

4 мая, 10:21
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия воюет только с Украиной и нет никакой войны с США, НАТО, Западом.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь», - написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1521745458179325954

Подоляк добавил, что Россия уже 69 дней пытается убить Украину.

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"И тотально получает по зубам", - написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=If-wHDUdbr4

По данным Генштаба Украины, по состоянию на 4 мая с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24,5 тысяч своих солдат.

Также оккупанты потеряли более 7000 единиц техники.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США НАТО Михаил Подоляк Война России против Украины

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