Россия уже ведет гибридную войну против Европы, европейцы видят ее в своих платежках — Подоляк 19 сентября, 13:00 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия уже ведет гибридную войну против Европы, европейцы видят ее в своих платежках.

«Нужно понимать: Россия уже ведет гибридную войну против Европы. Европейцы видят ее в своих платежках», – написал он в Twitter.

По его словам, победа Украины освободит Европу от российского шантажа и положит конец космическим тарифам.

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«Танки и БМП – наименьшая инвестиция, которую можно сделать в благосостояние европейских семей сегодня», – написал Подоляк.



Европа обвинила Россию в использовании поставок газа в качестве оружия в ответ на санкции Запада, наложенные на Москву за начатую ею захватническую войну против Украины.

Страна-агрессор же говорит, что Запад «развязал экономическую войну», а санкции якобы «помешали» работе газопровода Северный поток-1.

Ранее российский Газпром объявил о полной остановке поставок газа по трубопроводу Северный поток-1 якобы по техническим причинам.

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