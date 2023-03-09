«Технология очевидна». Россия пытается атаковать Молдову — Подоляк 9 марта, 17:48 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Россия пытается атаковать Молдову, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 9 марта.

«Россия пытается атаковать Молдову. Технология очевидна. Этап 1: сообщение о "вторжении" Украины в Приднестровье», - говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

По его словам, второй этап закр в попытке устроить переворот в Кишиневе.

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Подоляк добавил, что сейчас третий этап: фейковое обвинение Украины в подготовке «теракта» в Приднестровье.

«Все предсказуемо и все ложь», – сказал он.

В четверг, 9 марта, спецслужбы Приднестровья распространили вброс о покушении на «высших должностных лиц», якобы готовившегося по указанию Службы безопасности Украины.

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что такой информации нет.

Ранее минобороны РФ распространило фейк о «подготовке вторжения ВСУ» в Приднестровье. Так называемое «минобороны» Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах.

В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Отверг российские выдумки и официальный Киев.