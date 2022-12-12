Россия уже проиграла войну против Украины, мобилизация лишь оттягивает ее поражение во времени — Подоляк

12 декабря, 11:20
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже проиграла войну против Украины, мобилизация только оттягивает ее поражение во времени.

«Россия уже проиграла эту войну – мобилизация только оттягивает ее поражение во времени», – написал он в Twitter в понедельник, 12 декабря.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1602217561814626304

По его словам, после того, как Украина освободит территории, а поражение России будет оформлено официально, нужно сделать все, чтобы российская агрессия не повторилась.

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"Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", - написал он.

Начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.

https://www.youtube.com/watch?v=fVe8C70xm48
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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