Продолжает уговаривать страны ОДКБ. Россия панически ищет резервы живой силы из-за провалов в наступлении — Подоляк

20 марта, 13:40
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Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что из-за провалов в наступлении Россия панически ищет резервы живой силы.

«Россия панически ищет резервы живой силы — стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ», — написал он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1505503926296190978

По его словам, РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы Кинжал и Бастион.

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В воскресенье, 20 марта, в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, которые связаны с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК Лига (Вагнер) Евгением Пригожиным, сообщает Главное управление разведки Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Михаил Подоляк Война России против Украины

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