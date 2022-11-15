«Не надо бояться правды». Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами — Подоляк 15 ноября, 11:18 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Во вторник, 15 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами.

«Не нужно бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами», – написал он в Twitter.

По его словам, РФ должна проиграть, быть наказана за неуважение международного права и пройти политтрансформацию.

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«Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем», – написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.