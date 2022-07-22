«Ключевая цель». Россия хочет сорвать поставки оружия Украине, дискредитировав ВСУ — Подоляк

22 июля, 16:22
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ключевая цель российских информационных операций сегодня — сорвать поставки оружия, дискредитировав ВСУ.

По его словам, западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам.

«Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные Силы как надежного партнера и пользователя», – написал он в Twitter.

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Подоляк добавил, что «Кремль хочет сыграть на страхах западных обществ, распространяя примитив о "черном рынке".

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550466184331526145

По его словам, реальность совсем другая:

  • наши защитники мотивированы и быстро учатся;
  • каждая единица оружия – на вес золота;
  • обеспечен полный контроль и информирование партнеров на всех этапах.

Европейское полицейское управление сообщило о «признаках контрабанды» оружия из Украины в страны Евросоюза.

По словам представителя Европола Яп Оп Ген Оорта, расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением».

Также были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров по борьбе с РФ.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, используемую на поле боя. 

https://www.youtube.com/watch?v=_iiXArXy8JQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Михаил Подоляк Война России против Украины

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