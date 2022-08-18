«Ежедневный террор». Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, агрессор упивается кровью в прямом эфире — Подоляк 18 августа, 10:47 17 августа оккупанты массированно обстреляли Харьков (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированные ракетные удары РФ по Харькову, заявил, что страна-агрессор Россия хочет превратить город в Алеппо-2016.

«Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945», — написал он в Twitter.

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По его словам, агрессор упивается кровью в прямом эфире.

«Каждый, кто продолжает иметь дело с Москвой, — соучастник этого преступления», — написал он.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны.

Войска РФ обстреливают Харьков практически каждый день.



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