«Как будто живем во времена Чингисхана». Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности — Подоляк

27 мая, 16:46
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

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По его словам, сегодня мир мог бы говорить об изменении климата или поиске экзопланет, но вместо этого говорит об обстрелах городов, изнасиловании женщин и краже зерна.

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«Будто живем во времена Чингисхана. Все потому, что одна страна решила искоренить целую нацию в центре Европы и присвоить ее землю. Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. Нелогичным, непоследовательным, неадекватным», – написал он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1530174469905457153

По его словам, Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии.

https://www.youtube.com/watch?v=4uYM_7JFHDs

«Россию нужно остановить силой вместе. Это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка», - написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Михаил Подоляк Война России против Украины

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