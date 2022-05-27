«Как будто живем во времена Чингисхана». Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности — Подоляк 27 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

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По его словам, сегодня мир мог бы говорить об изменении климата или поиске экзопланет, но вместо этого говорит об обстрелах городов, изнасиловании женщин и краже зерна.

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«Будто живем во времена Чингисхана. Все потому, что одна страна решила искоренить целую нацию в центре Европы и присвоить ее землю. Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. Нелогичным, непоследовательным, неадекватным», – написал он.



По его словам, Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии.

«Россию нужно остановить силой вместе. Это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка», - написал он.

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