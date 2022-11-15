Подоляк заявил, что РФ сознательно ударила по Польше 15 ноября, 22:42 Российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Россия сознательно ударила ракетами по территории Польши.

«Удары по территории Польши — это не случайность, а сознательно спланированный „привет“ от России, замаскированный под „ошибку“. Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются „умиротворением“ агрессора», — пишет он в Twitter.

Видео дня

Подоляк подчеркнул, что Россия — это террористический режим, который должен быть остановлен. Советник также выразил соболезнование погибшим.

Ранее СМИ сообщали, что российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.