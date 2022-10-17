«Время положить конец ru-лицемерию». Путин не может сидеть за одним столом с лидерами G20 — Подоляк

17 октября, 11:07
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На фоне нанесенного страной-агрессором РФ массированного удара дронами и ракетами по украинским городам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может сидеть за одним столом с лидерами G20.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20", - написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, пора покончить с российским лицемерием.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1581914912141418496

«РФ должна быть изгнана со всех площадок», – считает он.

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Агентство Bloomberg в апреле сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил четыре попадания в Шевченковском районе города.

Столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум, один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один — в жилую многоэтажку.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=zuvBsnizMs0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин G20 Михаил Подоляк Война России против Украины

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