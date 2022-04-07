«Годами растили в медиа ненависть». Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные — Подоляк

7 апреля, 15:35
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорки», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1512040340546543624
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По его словам, если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Российская пропаганда Михаил Подоляк Война России против Украины

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