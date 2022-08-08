Проигрыш России в Украине может положить конец другим конфликтам в мире — Подоляк 8 августа, 12:30 Михаил Подоляк (Фото:www.radiosvoboda.org)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что проигрыш России в войне против Украины может положить конец другим конфликтам в мире, например, в Сирии.

По его словам, для Европы должна быть только одна определенная цель — максимальная помощь Украине.

«Россия должна проиграть, только тогда будет стабильный мир, спокойная жизнь, меньше преступных выступлений нацистских и ультраправых группировок, финансируемых в Европе Россией. Более того, можно положить конец другим конфликтам, таким как конфликт в Сирии, и уменьшить поддержку других авторитарных режимов», — сказал он в интервью El Pais.

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Подоляк завил, что независимо от того, устала Европа или нет, она должна учесть, что Россия, в таком виде как сейчас, должна перестать существовать.



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