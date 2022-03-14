«Трудный разговор». Наши позиции в переговорах с РФ неизменны: мир, прекращение огня, отвод российских войск — Подоляк

14 марта, 10:56
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Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед четвертым раундом переговоров с РФ заявил, что Россия остается в иллюзии, что насилие над мирными городами Украины — правильный выбор стратегии.

«Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины — правильный выбор стратегии», — написал он.

По словам Подоляка, в ходе переговоров украинская делегация попытается донести, что 19 дней войны — это 19 дней подвига Украины.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503286984953024512

«Наши позиции неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, о каком-то политическом урегулировании», — сказал он.

14 марта в видеоформате состоятся переговоры украинской и российской делегаций.

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7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия «начала о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы», и это положительный сдвиг.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

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