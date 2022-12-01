Погибшие, раненые, пленные. Потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных — Подоляк 1 декабря, 14:44 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

«По нашим данным, которые дают Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 000 погибших со стороны российской армии. Эта цифра безусловно округлена. Необратимые потери, включая санитарные — это раненые, ампутанты, тяжелые болезни, сдача в плен, пропавшие без вести — это цифра близка к 200 тысячам необратимых потерь», — сказал он в эфире программы Воздух.

Видео дня

По его словам, в России идет мобилизация, чтобы компенсировать потери.

Подоляк добавил, что при этом Украина никакие дополнительные мобилизации не проводит.



«Мы никакие дополнительные мобилизации не объявляем, потому что компенсировать те потери, которые мы несем — они достаточно понятны и нет в этом потребности», — сказал он.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потери России в войне в десять раз превышают украинские.

Глава государства добавил, что артиллерия, переданная Украине США, помогла сломать российскую военную инициативу. Он также сказал, что количество потерь страны-агрессора в тяжелой технике и живой силе «впечатляющее».

Зеленский прогнозирует, что до конца года количество убитых российских захватчиков в Украине достигнет 100 тысяч.

