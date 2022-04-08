После Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Эмоциональный фон на переговорах с Россией изменился — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после зверств, которые оккупанты совершили в Буче, эмоциональный фон на переговорах с Россией изменился.
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«Политические переговоры продолжаются онлайн постоянно, хотя эмоциональный фон после Бучи, Гостомеля, Ирпеня, как вы понимаете, немного изменился», — сказал он в эфире телемарафона.
Подоляк добавил, что Россия умеет воевать только с гражданским населением.
«То, что мы видели в Буче — это и есть тот стиль войны, который присущ РФ. Она сражается только с гражданским населением,. Они не умеют воевать с войсками другой страны», — сказал он.
После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
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