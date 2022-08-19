Подоляк назвал переговоры с РФ игрой в «русскую рулетку» с полным барабаном и роковым финалом для всех 19 августа, 10:51 Михаил Подоляк (Фото:www.radiosvoboda.org)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ — это игра в «русскую рулетку» с полным барабаном и роковым финалом для всех.

«Переговоры с РФ — игра в „русскую рулетку“ с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа», — написал он в Twitter.

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По его словам, ключевые параметры переговорного процесса были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Главное условие — выведение оккупационных ru-войск со всех украинских территорий» — написал он.

В четверг, 19 августа после переговоров с генсекретарем ООН и президентом Турции Зеленский заявил, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

Ранее турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил, что во время переговоров с Зеленским Эрдоган снова предложит организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Перед этим глава украинского государства подчеркивал, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну.

"…Иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить… Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", — заявил Зеленский.

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