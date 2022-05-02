Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия — Подоляк

2 мая, 17:48
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как страна-агрессор Россия.

Война России против Украины — главные события 2 мая

По словам Подоляка, за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских, в 2020-м - восемь, а в 2021 году - 15.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1521124581360164864
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«За два месяца после начала полномасштабной войны количество погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия с 2014 года и особенно сегодня», - написал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=vSDefZu0ojU&t=23s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Михаил Подоляк Война России против Украины

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