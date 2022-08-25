«Козыри использованы». Все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано, не надо бояться агрессора — Подоляк

25 августа, 11:41
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все, что могла показать Россия кроме оружия массового поражения, показано, поэтому не надо бояться.

По его словам, вся политика Москвы строится на игре в «повышение ставок» и многие еще опасаются «разозлить» «медведя».

"Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда», – написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1562712335177089027
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Подоляк заявил, что не нужно бояться России, нужно усиливать помощь Украине.

Информагентство Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что из-за роста цен на энергоносители этой зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам со страной-агрессором РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=3O3IkT0mtlQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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