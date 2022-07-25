Место России определится только на поле боя. Уголовные инициативы относительно «референдумов» — не более, чем пропаганда РФ — Подоляк

25 июля, 13:57
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что уголовные инициативы касательно «референдумов» и квазифедеральных «округов» — это не более, чем пропаганда РФ.

«Повторю аксиому… Любые уголовные инициативы по „референдумам“ и квазифедеральным „округам“ — не больше, чем лагерная пропаганда РФ», — написал он в Twitter.

По его словам, российская пропаганда с каждым днем теряет связь с реальным положением дел.

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«Реальное будущее место России определится только на поле боя. Немного терпения», — написал он.

Bloomberg сообщал, что Кремль готовится провести так называемый референдум о «присоединении» захваченных территорий Украины к середине сентября.

По словам собеседников издания, «голосование» должно состояться на уже захваченных территориях, а также на территориях, которые Россия планирует оккупировать «в ближайшие недели».

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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