«Обменять его на наших ребят не можем». Для России сломать Мариуполь и убить защитников ценнее, чем забрать Медведчука — Подоляк 29 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Медведчук после задержания (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для страны-агрессора России более ценно сломать Мариуполь и уничтожить его защитников, чем забрать Медведчука.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, «Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации», но «выяснилось, что он им практически не нужен».

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«Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем», — сказал он.

Подоляк добавил, что Медведчук для России не является «ценным активом».

«То есть на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще», — сказал он.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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