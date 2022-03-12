«Это невозможно». Премьер-министр Израиля Беннет не предлагал Украине согласиться на какие-то требования России — Подоляк 12 марта, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не предлагал Украине согласиться на какие-то требования РФ.

«Это невозможно по военно-политическим причинам. Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события», — написал он.

СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять требования России для окончания войны.



По данным источника, Беннет инициировал телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого сказал: «На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение».

Нафтали Беннетт в последние дни пытается играть роль посредника в урегулировании между Украиной и РФ. Он побывал в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным, неоднократно общался по телефону с Зеленским. Конкретных результатов эти посреднические усилия пока не принесли.

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