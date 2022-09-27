Бесконечная ложь российского диктатора. Подоляк опубликовал видео со сравнением заявлений Путина 27 сентября, 12:12 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал видео со сравнением заявлений российского диктатора Владимира Путина касательно Крыма, захвата территорий Украины и мобилизации в стране-агрессоре России.

На видео показано, как диктатор постоянно лжет. К примеру, Путин сначала говорил, что Крым — это не спорная территория, а потом наврал, что полуостров «захватывали местные силы самообороны».

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Кроме того, на видео показано, что диктатор обещал не проводить мобилизацию в РФ, а затем все же ее объявил.

«Путин В. В… Идеальная иллюстрация слова „ложь“ в Оксфордском словаре. Всегда, везде, во всем. Или кто-то в мире еще хочет продолжать жить в кровавом безумии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте ему верить», — написал он в Twitter.