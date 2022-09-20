«Разница очевидна». Кремль придумывает «успокоительное для Z-аудитории», в то время как ВСУ методично делают свою работу — Подоляк 20 сентября, 11:58 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кремль придумывает «успокоительное для Z-аудитории».

«Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все", - написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, в то же время ВСУ «тихо, спокойно и методично делают свою работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов».

"Разница очевидна", - написал он.

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября говорил, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.



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